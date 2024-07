Getlink: le chiffre d'affaires recule mais le bénéfice progresse

Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche, a présenté jeudi un chiffre d'affaires en recul de 14% au premier semestre 2024 en raison de la baisse du prix de l'electricité qui affecte l'activité de la liaison électrique entre le France et l'Angleterre, tout en améliorant son bénéfice.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe affiche ainsi un résultat net de 173 millions d'euros, en progression de 7% par rapport à la même époque l'an dernier, pour un chiffre d'affaires de 808 millions d'euros.

ElecLink, le câble d'un gigawatt qui relie la France et l'Angleterre, a vu son chiffre d'affaires quasiment divisé par deux, passant de 330 millions à 185 millions d'euros sur un semestre en un an.

"C'est la traduction mécanique de la normalisation du marché de l'énergie après deux années où la volatilité des prix était exceptionnelle", a rappelé le directeur général de Getlink, Yann Leriche, lors d'une conférence téléphonique.

L'activité d'Eurotunnel, soit le transport de véhicule et de passagers dans le tunnel sous la Manche, s'est elle maintenue (+1%), malgré la diminution du nombre de véhicules transportés.

Un peu moins d'un million de voitures ont emprunté le tunnel au premier semestre, soit une diminution de 4% sur un an. Une baisse similaire a été observée sur le transport de camions.

"Le secteur est toujours impacté par une concurrence déloyale des ferries sur le détroit du Pas-de-Calais, ces ferries recourant à une main d'œuvre payée en dessous des minima sociaux", a déclaré M. Leriche.

Cependant depuis le 1er juillet, une loi française oblige toutes les compagnies de ferries exploitant des liaisons transmanches à appliquer le droit du travail français, qui garantit un salaire minimum et une limitation du temps de travail.

Le transport de voyageurs en train via Eurostar a en revanche progressé de 6%, avec près de 5,4 millions de voyageurs, battant le record du premier semestre 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Enfin Europorte, la société de fret ferroviaire, a enregistré un chiffre d'affaires de 83 millions d'euros, en hausse de 14% par rapport à l'an dernier.

"Nos résultats sont très bons", s'est réjoui Yann Leriche, insistant sur la rentabilité de l'entreprise qui a vu son excédent brut d'exploitation augmenter de 42% par rapport à 2019 pour représenter aujourd'hui l'équivalent de plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe.

"On mesure bien à quel point Getlink a changé d'échelle avec son entrée sur le marché de l'énergie", a-t-il souligné. M. Leriche a d'ailleurs annoncé un projet pour lancer un second câble entre le continent et la Grande-Bretagne, vu les besoins croissants de capacité électrique, sans donner plus de détails.