Getlink-Eurotunnel lance un programme de production d’énergie solaire sur son terminal de Coquelles

* EUROTUNNEL LANCE UN PROGRAMME SOLAIRE UNIQUE AU MONDE QUI COUVRIRA 12% DE SA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DÈS 2028
* L’INSTALLATION COMPORTERA 80.000 PANNEAUX SOLAIRES, RÉPARTIS SUR PRÈS DE 55 HECTARES SUR SON TERMINAL DE COQUELLES
* INVESTISSEMENT ESTIMÉ À EUR 50 MLNS
