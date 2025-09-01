 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Getlink-Eurotunnel lance un programme de production d’énergie solaire sur son terminal de Coquelles
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 15:26

Getlink SE GETP.PA :

* EUROTUNNEL LANCE UN PROGRAMME SOLAIRE UNIQUE AU MONDE QUI COUVRIRA 12% DE SA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DÈS 2028

* L’INSTALLATION COMPORTERA 80.000 PANNEAUX SOLAIRES, RÉPARTIS SUR PRÈS DE 55 HECTARES SUR SON TERMINAL DE COQUELLES

* INVESTISSEMENT ESTIMÉ À EUR 50 MLNS

(Rédaction de Gdansk)

GETLINK (ex: EUROTUNNEL)
16,0400 EUR Euronext Paris -0,68%
