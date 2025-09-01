information fournie par Reuters • 01/09/2025 à 15:26

Getlink-Eurotunnel lance un programme de production d’énergie solaire sur son terminal de Coquelles

Getlink SE GETP.PA :

* EUROTUNNEL LANCE UN PROGRAMME SOLAIRE UNIQUE AU MONDE QUI COUVRIRA 12% DE SA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DÈS 2028

* L’INSTALLATION COMPORTERA 80.000 PANNEAUX SOLAIRES, RÉPARTIS SUR PRÈS DE 55 HECTARES SUR SON TERMINAL DE COQUELLES

* INVESTISSEMENT ESTIMÉ À EUR 50 MLNS

Texte original https://tinyurl.com/w85v4kbb Pour plus de détails, cliquez sur GETP.PA

(Rédaction de Gdansk)