GESTION-Les marchés resteront dominés par l'IA en 2026 malgré les risques - BlackRock

BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, estime que l'intelligence artificielle (IA) continuera de dominer les marchés en 2026 et anticipe une période de turbulences pour les investisseurs, alors que les risques liés à la spéculation et à l'effet de levier pourraient reproduire les secousses boursières du mois de novembre.

Helen Jewell, directrice des investissements en actions pour la région EMEA chez BlackRock, a déclaré jeudi que les rendements des investissements liés à l'IA continueraient à augmenter, car les périodes d'incertitude concernant les valorisations sectorielles ou les perspectives de rentabilité maintiennent la volatilité des actions.

"Est-ce que je m'attends à une tendance à la hausse des rendements liés à la croissance de l'IA ? Oui, il s'agit là d'investissements colossaux réalisés par des entreprises disposant d'énormes quantités de liquidités", a-t-elle déclaré à Reuters en marge d'une conférence à Londres.

"Est-ce que je pense que le chemin sera semé d'embûches ? Oui, également", a-t-elle déclaré, évoquant l'engouement des investisseurs et l'effet de levier comme principales raisons des fluctuations du marché.

Les doutes concernant les dépenses colossales des groupes spécialisés dans l'IA, pressés de construire de nouveaux centres de données, ont provoqué en novembre le plus important recul de la Bourse de New York depuis des mois.

Les fonds spéculatifs opèrent par ailleurs avec des niveaux d'endettement presque records, ce qui augmente le risque de ventes massives à court terme si la chute des prix des actifs les oblige à liquider des positions pour obtenir des liquidités et satisfaire aux exigences des prêteurs.

Helen Jewell a indiqué qu'elle renforçait ses positions dans les groupes européens spécialisés dans les infrastructures énergétiques et électriques, tels que Siemens Energy ENR1n.DE , l'essor de l'IA et la ruée vers la construction de nouveaux centres de données ayant stimulé la demande en turbines, en technologies de réseau et en énergies propres.

S'exprimant séparément lors d'une table ronde, elle également dit que BlackRock restait optimiste quant aux valeurs de la défense, mais moins qu'au début de l'année.

Les actions européennes de l'aérospatiale et de la défense

.SXPARO ont reculé de 8% en novembre, leur plus forte baisse depuis juin 2024, alors que les spéculations allaient bon train autour d'un éventuel accord de paix entre l'Ukraine et la Russie.

(Reportage Naomi Rovnick ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)