GESTION-La chute des marchés crée des opportunités-UBS

PARIS, 3 mars (Reuters) - Les marchés financiers viennent de vivre leur pire semaine depuis 2008, ce qui crée des opportunités pour les investisseurs, dit-on chez UBS. La semaine dernière a été marquée par l'effondrement des actions mondiales, l'écartement des "spreads" de crédit et un bond de la volatilité, le marché intégrant dans les cours les effets négatifs de la propagation du coronavirus, rappelle Mark Haefele, directeur des investissements en gestion de fortune pour la banque suisse, dans une note publiée mardi. "Nous pensons maintenant que la dislocation du marché crée des opportunités pour les investisseurs", écrit-il. Dans ce contexte, UBS a choisi d'augmenter son exposition au crédit à haut rendement ("high yield") américain, aux titres du Trésor protégés de l'inflation (TIPS) et indirectement aux actions américaines par le biais d'options, ajoute-t-il. Les marchés paraissent exagérer les risques baissiers alors qu'une réponse monétaire et politique forte se dessine et que des signes d'un retour à la normale apparaissent en Chine, écrit Mark Haefele. Les semaines qui viennent pourraient en outre voir des progrès vers un traitement de l'épidémie, qui pourrait décliner d'elle-même avec le réchauffement des températures, ajoute-t-il. (Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées UBS GROUP SIX Swiss Exchange +2.52%