Gestion d'actifs : Fitch annonce une détérioration des perspectives en 2024

(AOF) - « Les perspectives sectorielles pour 2024 des gestionnaires d'investissement mondiaux se détériorent », affirme Fitch Ratings dans un nouveau rapport. Selon l’agence de notation, les gestionnaires d'investissement seront confrontés à un climat d'investissement difficile « en raison de l'augmentation des risques macroéconomiques et géopolitiques, le ralentissement de la croissance économique et les taux d'intérêt élevés étant susceptibles de peser sur la performance des investissements ».

" Les gestionnaires traditionnels sont plus immédiatement exposés que les gestionnaires alternatifs ", ajoute Fitch, qui pointe la dépendance des premiers " à l'égard des frais basés sur la valeur de l'actif net, qui sont sensibles à la baisse des performances et aux sorties nettes de capitaux ". Les gestionnaires alternatifs sont pour leur part susceptibles de subir " une pression sur la performance des investissements en raison de la baisse des valorisations et du ralentissement des réalisations ", et une remise en cause " si les investisseurs modifient l'allocation des actifs en raison de l'augmentation des rendements absolus des produits d'investissement traditionnels plus liquides ".

Fitch annonce " une intensification de la concurrence en 2024 ". Les sociétés d'investissement " diversifiées, bénéficiant d'activités plus résilientes et moins corrélées ", seront mieux placées pour surmonter les difficultés liées à l'environnement opérationnel. L'agence prévoit que les sociétés d'investissement disposant d'un excédent de trésorerie ou d'une capacité d'endettement pourraient chercher à renforcer leurs activités " en augmentant leur échelle ou en se diversifiant grâce à des acquisitions complémentaires ".

" Le développement de produits sera un thème important " l'an prochain selon Fitch : l'agence s'attend à ce que les gestionnaires de fonds traditionnels " mettent davantage l'accent sur l'ESG, en actualisant leurs produits à la lumière de l'attention portée par les régulateurs américains et européens à l'écoblanchiment ". de leur côté les gestionnaires d'actifs alternatifs " poursuivront leur expansion dans le crédit privé " alors que les banques se retirent en raison de contraintes de capital, mais " cela entraînera des risques liés à une croissance rapide, à la concurrence et à un examen réglementaire potentiel ".