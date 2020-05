Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GESTION-BlackRock reste à "neutre" sur les actions mondiales Reuters • 20/05/2020 à 10:28









PARIS, 20 mai (Reuters) - BlackRock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, maintient un positionnement neutre sur les actions mondiales en privilégiant une exposition aux titres de qualité. Les actions mondiales ont regagné plus de la moitié du terrain perdu depuis la dislocation des marchés en mars, provoquée par l'imminence d'une récession entraînée par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus lit-on dans une note publiée mercredi par le BlackRock Investment Institute (BII). Ce rebond, qui s'est opéré malgré la forte contraction de l'activité économique et des résultats des entreprises, s'explique par les réponses budgétaires et monétaires fortes apportées à la crise, selon les experts du BII. "La riposte sans précédent enclenchée par les autorités face au choc pandémique nous paraît déterminante pour soutenir les marchés actions mondiaux, dans un contexte exceptionnellement incertain en termes d'activité et de bénéfices", écrivent-ils. "Nous privilégions une exposition aux actions de qualité élevée, quelles que soient leurs régions et leurs caractéristiques, même si nous demeurons globalement neutres sur les actions mondiales." (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées BLACKROCK NYSE -3.01%