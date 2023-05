GERARD PERRIER INDUSTRIE rachète TECHNIGRAIN

Le groupe Gérard Perrier Industrie vient de se porter acquéreur de 100% des parts de la société Technigrain.

Cette société est spécialisée dans le conseil et la formation sur la conservation des grains, via la thermométrie, dans le domaine de l’agronomie et de l’agroalimentaire,

Technigrain sera rattaché à SERA, la filiale spécialisée dans l’agro-industrie du groupe GPI. Cette acquisition permettra à SERA d’acquérir un savoir-faire unique et complémentaire et ainsi étoffer son offre de services.