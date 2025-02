GERARD PERRIER - Chiffre d'affaires 2024 en hausse de 5,7%

Très forte activité au 4ème trimestre - CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 EN HAUSSE DE 5,7% (+3,7% A PERIMETRE CONSTANT).



L’activité du quatrième trimestre 2024 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, reste très soutenue atteignant un niveau quasi-similaire à celui du quatrième trimestre 2023 (83 millions d’euros vs 83,3 millions d’euros).



La dynamique des 9 premiers mois s’est poursuivie au quatrième trimestre. Pour l’ensemble de l’exercice, la progression s’élève à 5,7% (+ 3,7% à périmètre constant).



Situation de trésorerie

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 77 millions d’euros à la clôture de l’exercice).



La Direction rappelle qu’au 31 décembre 2024, en complément de sa trésorerie, elle détient 5,10% de son capital,





Résultat 2024 - Perspectives 2025 – Dividende annuel

Les résultats 2024 seront publiés à l’issue du Conseil de Surveillance du 27 mars 2025. La Direction communiquera à cette occasion les perspectives de l’année 2025 et le montant du dividende qui sera proposé à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 juin 2025.