GenSight Biologics lève 0,9 million d'euros par augmentation de capital réservée

(AOF) - GenSight Biologics (+6,13% à 0,22 euro) a annoncé un financement par le biais d’une augmentation de capital réservée réservé à des investisseurs spécialisés et financé par l'émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions, pour un montant brut d’environ 0,9 million d’euros. Cette société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central précise que le prix de souscription d'une ABSA est de 0,2248 euro.

" Ce financement relais, le troisième depuis la soumission en novembre de notre dossier à l'ANSM pour reprendre le programme d'accès compassionnel (AAC) en France, confirme la confiance soutenue de nos investisseurs de longue date dans notre programme innovant de thérapie génique", déclare Jan Eryk Umiastowski, directeur administratif et financier de GenSight Biologics.

" Le soutien que nous avons reçu, en particulier l'engagement renouvelé de nos principaux actionnaires Bpifrance, Invus et Sofinnova, démontre que le marché reconnaît notre potentiel". "Grâce au crédit d'impôt recherche attendu et à notre horizon de trésorerie prévisionnelle à la suite de la reprise du programme d'AAC, nous sommes en mesure de faire avancer nos recherches thérapeutiques essentielles et de progresser dans l'accès des patients à Lumevoq", ajoute-t-il.

