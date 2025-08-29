GenSight Biologics : les résultats semestriels reportés au 29 septembre

(AOF) - GenSight Biologics , société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central, annonce le report de la publication de ses résultats financiers semestriels, au 29 septembre après la clôture des marchés. Ils étaient prévus initialement le 19 septembre. Ce report permet aux commissaires aux comptes de la société de finaliser l’ensemble des procédures d'audit nécessaires conformément aux normes professionnelles les plus strictes.

La société confirme que le report est uniquement lié au calendrier de l'audit et non à des problèmes concernant les états financiers.

Il garantit ainsi le plein respect des exigences réglementaires et permet à la société de respecter ses obligations en termes de communication financière rigoureuse et transparente.

