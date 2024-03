Genoway a doublé son bénéfice en 2023

(AOF) - Genoway annonce avoir plus que doublé son résultat net en 2023 à 1,56 million d’euros (+102% sur un an). Cette société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr affiche une croissance du chiffre d’affaires de 18% à 20,04 millions d‘euros, et un Ebitda qui bondit de 54% à 2,06 millions. Genoway prévoit que son exercice 2024 devrait s’inscrire dans une dynamique de croissance similaire à 2023, "toujours tirée par le développement de l’offre de modèles Catalogue".

" Les résultats de 2023 viennent témoigner une nouvelle fois du succès de notre 1er plan stratégique 2019-2024 centré sur le développement d'un catalogue de modèles de recherche préclinique destinés au marché de l'immuno-oncologie " déclare le directeur général Alexandre Fraichard. " Ce plan aura ainsi permis à la société de doubler de taille en passant de 9,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 à 20,0 millions d'euros en 2023, avec une croissance exclusivement organique de 20% en moyenne par an au cours des quatre dernières années ".

Il souligne que ce plan " s'est accompagné également d'une forte amélioration de notre profitabilité avec une marge d'EBITDA qui est passée de 6% en 2019 à 23% sur 2023 "

