Genomic Vision renforce sa direction en accueillant Frédéric Hammel au poste de Directeur des Opérations

Bagneux (France) – Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), une société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génomes, annonce la nomination de Frédéric Hammel au poste de Directeur des Opérations, afin de renforcer sa direction.



