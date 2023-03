Genomic Vision lance FiberSmart®, un logiciel fondé sur l’intelligence Artificielle pour automatiser l'analyse génomique



• Une expérience utilisateur intuitive offrant jusqu'à trois fois plus de précision et une analyse dix fois plus rapide que nos précédents logiciels.

• FiberSmart® a été testé avec succès par AstraZeneca et l'Institut Fritz Lipmann.

• La technique exclusive de peignage de l'ADN offre de multiples applications potentielles, notamment pour le contrôle de la qualité des thérapies cellulaires et géniques.





Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a commenté : " Le lancement de FiberSmart® est une étape importante pour Genomic Vision, car nous apportons les avantages d'une technologie puissante d'IA à nos utilisateurs, qui peuvent désormais effectuer des analyses génomiques plus rapides et plus précises en toute transparence. Notre technologie propriétaire de peignage de l'ADN a de multiples applications potentielles, notamment dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique, où une analyse très précise des paramètres de la réplication est primordiale pour comprendre les mécanismes d’actions des nouvelles thérapies innovantes. Avec le lancement de ce logiciel, nous permettons aux utilisateurs d'exploiter plus facilement le plein potentiel de notre technologie propriétaire d'analyse génomique avancée."