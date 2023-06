Genomic Vision conclut un accord de distribution avec CliniSciences

• Un accord de distribution exclusif pour accélérer la commercialisation des produits Genomic Vision sur les principaux marchés européens

• L'accord donne accès aux canaux de distribution établis de CliniSciences, à sa base de clients et à sa présence directe sur le marché dans plus de 15 pays européens

• L'accord réaffirme la nouvelle stratégie de Genomic Vision axée sur la découverte de médicaments et la bioproduction



Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a déclaré : « Ce partenariat avec CliniSciences est un pas décisif dans l'avancement du pivot stratégique de Genomic Vision vers la bioproduction et la découverte de médicaments. Notre collaboration réunit des ressources partagées, une connaissance approfondie de l'industrie et des relations solides avec les clients afin d'améliorer l'adoption des produits de Genomic Vision dans toute l'Europe. En exploitant les canaux de distribution bien établis de CliniSciences, nous sommes en mesure d'étendre la portée de nos technologies innovantes de manière plus efficace. Nous sommes optimistes quant au potentiel de ce partenariat et nous sommes impatients de rendre compte de nos progrès à l'avenir. »



