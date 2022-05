Genomic Vision annonce l’approbation par son AG de l’ensemble des résolutions soutenues par le Directoire

L’AGE a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la 21ème résolution qui a été rejetée conformément aux recommandations du Directoire.



L’assemblée a notamment approuvé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement avec Winance par émission réservée d’OCABSA pour un montant maximum de 28,8 M€ (30 M€ de valeur nominale). Cette émission a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 mai 2022 sous le numéro d’approbation 22-170, composé du document d’enregistrement universel déposé le 14 avril 2022, sous le numéro D.22-0293, de l’amendement au document d’enregistrement universel déposé le 20 mai 2022 sous le numéro D.22-0293-A01, d’une note d’opération et d’un résumé, et disponible au siège social de la Société (80/84 Rue des Meuniers, 92220 Bagneux), sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). Cette approbation par l’AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur et sur la qualité des titres financiers faisant l’objet du prospectus. Les investisseurs sont invités à procéder à leur propre évaluation quant à l’opportunité d’investir dans les titres financiers concernés.