Genkyotex fait le point sur son activité et publie sa trésorerie au 30 juin 2020

o Trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,1 M€ au 30 juin 2020

o Discussions en cours avec la FDA aux États-Unis et l'EMA en Europe sur la stratégie d'enregistrement du setanaxib dans la CBP

o Lancement en juin de l'étude de Phase 1 avec le setanaxib à doses élevées

o Lancement de l'étude de phase 2 dans la FPI toujours prévu en 2020 malgré le contexte du COVID-19





Au 30 juin 2020, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevait à 5,1 millions d'euros contre 5,6 millions d'euros au 31 mars 2020. Ce montant inclut le crédit d'impôt recherche de 0,9 million d'euros qui a été reçu par la société en avril 2020. Malgré la situation liée à la pandémie de COVID-19, la Société prévoit toujours que ses ressources actuelles lui permettront de soutenir ses opérations prévues jusqu'à la fin février 2021, sur la base des faits et hypothèses détaillés dans la note 2.1 "Continuité d'exploitation" des comptes consolidés clos au 31 décembre 2019. La Société continuera à informer le marché des impacts potentiels de COVID-19 sur ses opérations.



