Genkyotex fait le point sur ses activités et publie sa trésorerie au 31 mars 2021

o Trésorerie et équivalents de trésorerie de 3,8 M€ au 31 mars 2021

o Augmentation de capital d'un montant de 5 M€ réalisée en mars 2021

o Résultats positifs de l'étude de Phase 1 avec le setanaxib à haute dose



Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce aujourd'hui son niveau de trésorerie au 31 mars 2021 de 3,8 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie procurent à la Société une visibilité financière jusqu'à la fin du mois de juillet 2021.



Point sur l'activité

Le 24 mars 2021, la Société a annoncé qu'elle avait levé 5 M€ par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires en France. Suite à cette augmentation de capital, le principal actionnaire de la Société, Calliditas Therapeutics AB (publ), détient 90,2% du capital social et des droits de vote de la Société.