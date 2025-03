Genfit: feu vert en vue de la réception de nouveaux fonds information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Genfit a annoncé mardi que les porteurs d'Océanes 2025 avaient approuvé hier l'ensemble des résolutions qui leur étaient proposées en assemblée générale, ouvrant ainsi la voie à la réception de nouveaux fonds.



La société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies du foie avait dévoilé le mois dernier un plan de financement non dilutif sous forme de partage de redevances, une opération devant lui permettre de réduire sa dette.



Mais la finalisation de cet accord de 'royalty financing' conclu avec l'américain HCRx restait conditionnée à l'approbation par les porteurs des Océanes 2025 de la modification d'une clause d'engagement.



Toutes les résolutions ayant été approuvées à l'unanimité avec un quorum de 95,8%, Genfit va maintenant pourvoir procéder à la préparation de la clôture de l'opération, au rachat des Océanes et au règlement de la contrepartie financière.



Pour mémoire, l'accord de 'royalty financing' non dilutif signé avec HCRx va lui permettre d'obtenir un montant maximum de 185 millions d'euros, dont 130 millions immédiatement.



A la Bourse de Paris, l'action Genfit progressait de plus de 2% mardi matin dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées GENFIT 3,42 EUR Euronext Paris +0,89%