Genfit dispose de 81,8 millions d'euros en trésorerie

La société de biotechnologies a annoncé disposer de 81,8 millions d'euros en trésorerie et équivalents au 31 décembre 2024.

(AOF) - L’exercice 2024 de Genfit a été marqué par le lancement commercial d’Iqirvo par Ipsen, qui a permis à l’entreprise de passer d’une société exclusivement axée sur la R&D à une société générant des revenus. Genfit a dégagé des produits d’exploitation de 70,9 millions d’euros, contre 38,2 millions d’euros un an plus tôt. Les revenus se sont quant à eux élevés à 67 millions d’euros, dont 48,7 millions d’euros facturés à Ipsen suite à la première vente commerciale d’Iqirvo, une molécule, aux États-Unis.

