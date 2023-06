Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: accord de licence conclu avec Seal Rock information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Genfit annonce la signature d'un accord de licence pour les droits mondiaux exclusifs de l'inhibiteur d'ASK1 SRT-015 (formulation injectable dans les pathologies aiguës du foie) avec Seal Rock Therapeutics, société américaine développant des inhibiteurs de kinases.



La société biopharmaceutique française met en avant des données précliniques et cliniques validant l'inhibition d'ASK1 comme stratégie thérapeutique pertinente dans des troubles impliquant plusieurs organes comme l'Acute on Chronic Liver Failure (ACLF).



Selon les termes de l'accord, Seal Rock est éligible à des paiements pouvant atteindre 100 millions d'euros, incluant des paiements d'étapes réglementaires, cliniques et commerciales, ainsi que des royalties échelonnées.





