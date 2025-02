Genfit: 81,8 millions d'euros de trésorerie, visibilité au-delà de 2027

AOF - EN SAVOIR PLUS

Genfit a signé un accord de financement non dilutif de partage de redevances (" Royalty Financing ") pour un montant maximum de 185 millions d'euros, devant lui permettre de financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement au-delà de la fin de 2027.

(AOF) - Genfit affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 81,8 millions d’euros au 31 décembre 2024 contre 77,8 millions d’euros au 31 décembre 2023. Cette biotech spécialiste des maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital a réalisé un chiffre d’affaires de 67 millions d’euros au 31 décembre 2024, dont 48,7 millions d'euros de paiement d'étape lors de la première vente d'Iqirvo (elafibranor) d'Ipsen aux États-Unis pour le traitement de la Cholangite Biliaire Primitive (PBC).

