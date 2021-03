GeNeuro reçoit l'approbation du Comité de surveillance et de suivi (DSMB) pour la poursuite de son étude de Phase 2 évaluant le temelimab dans la sclérose en plaques

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



- Confirmation par le DSMB de la bonne tolérance des doses plus élevées administrées dans l'étude de Phase 2 ProTEct-MS évaluant le temelimab

- Étude menée à l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet à Stockholm

- Résultats principaux de Phase 2 prévus au premier trimestre 2022, comme annoncé précédemment



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des facteurs clés de progression des maladies neurodégénératives auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui que le Comité de surveillance et de suivi (Drug Safety Monitoring Board, ou DSMB) a autorisé la poursuite, comme prévu et sans modification, de l'étude de Phase 2 évaluant le temelimab chez des patients atteints de sclérose en plaques (SEP). Cette décision intervient après l'évaluation prédéterminée des 8 premiers patients ayant reçu des doses de 18, 36 et 54 mg/kg de temelimab pendant 2 mois. L'étude, dénommée ProTEct-MS, est menée à l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet à Stockholm en Suède.