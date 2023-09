Geneuro: nouvelle étude sur le Covid long et l'activation du rétrovirus HER-W

(AOF) - Geneuro, biotech spécialiste des traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, et les conséquences neuropsychiatriques sévères de Covid-19 (post-Covid ou Covid long), a annoncé aujourd'hui, la publication dans la revue scientifique de référence Translational Psychiatry d'une étude montrant que plus de 80% des patients hospitalisés pendant la première vague de la pandémie de Covid-19 dans un service de psychiatrie de la région parisienne avaient été exposés au SARS-Cov-2 – soit 1,6 fois plus que dans le groupe contrôle.

Cette étude montre qu'une infection par le SARS-CoV-2, même passée inaperçue ou asymptomatique, chez des patients psychotiques, peut avoir une influence sur l'activation du rétrovirus humain endogène W (HERV-W), dans un contexte d'inflammation immunitaire innée.

Elle souligne " l'urgence ainsi que la possibilité de développer de nouvelles méthodes et approches thérapeutiques pour le traitement des patients psychotiques " pour qui la protéine HERV-W ENV est activée, par exemple par des virus chez des individus génétiquement susceptibles.

GeNeuro a initié un programme avec le temelimab, (un anticorps dirigé contre HERV-W ENV) pour des patients présentant des symptômes neuropsychiatriques persistants à la suite d'un Covid long. La société a lancé fin 2022 un essai de phase 2, appelé GNC-501, qui évalue l'efficacité clinique d'un traitement de six mois par le temelimab sur l'amélioration des troubles cognitifs et/ou de la fatigue chez les patients atteints du Covid long et positifs à la protéine W-ENV dans le sang.

