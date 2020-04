GeNeuro nomme le Dr. David Leppert, expert du développement clinique dans la sclérose en plaques, en qualité de Directeur Médical

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des facteurs clés dans la progression des maladies neurodégénératives et des maladies auto-immunes, telle que la sclérose en plaques, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. David Leppert, médecin et professeur de neurologie ainsi que professionnel expérimenté dans le domaine clinique et industriel, au poste de Directeur Médical.



« Je suis ravi d'accueillir le Dr. Leppert au sein de l'équipe de GeNeuro. Il nous apportera sa très grande et précieuse expérience du développement clinique de traitements innovants pour la SEP et d'autres maladies », déclare Jesús Martin-Garcia, Président Directeur Général de GeNeuro.



« Je tiens également à exprimer ma gratitude, et celle de nos collègues, à François Curtin pour son engagement sans faille et son travail inestimable en faveur du développement de GeNeuro. Nous souhaitons à François tout le succès possible dans ses futurs projet », conclut Jesús Martin-Garcia.