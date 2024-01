GeNeuro nomme Anke Post en tant que Directrice Médicale, suite au départ à la retraite de David Leppert, qui devient consultant pour GeNeuro

Genève, Suisse, 5 janvier 2024 – 18:00 CET - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique dont l’objectif est l'arrêt de la progression des maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les séquelles post-aiguës du COVID-19 (PASC, COVID long ou post-COVID), annonce aujourd'hui la nomination d'Anke Post, MD, PhD, en tant que Directrice Médicale (Chief Medical Officer), à compter d'aujourd'hui, suite au départ à la retraite de David Leppert, MD.



Le professeur David Leppert, Directeur médical de GeNeuro depuis avril 2020, a joué un rôle essentiel dans la promotion du temelimab en tant que candidat-médicament axé sur la neurodégénérescence dans la sclérose en plaques et dans le lancement de l’initiative post-COVID de la Société. Après son départ à la retraite, il continuera en tant que consultant à soutenir GeNeuro dans sa mission d'introduction du temelimab auprès des patients atteints de SEP. Le temelimab vise à compléter les traitements actuels, qui n’offrent qu’un effet minime sur la prévention de l'invalidité à long terme chez les patients atteints de SEP.