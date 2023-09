Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GeNeuro: lien établi entre Covid et protéine HERV-W information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - Une nouvelle étude est venue montrer le lien entre une infection par le Covid-19 et l'activation de la protéine HERV-W dans une cohorte de patients psychotiques hospitalisés, a annoncé lundi le laboratoire biopharmaceutique GeNeuro.



Dans un article publié dans la revue scientifique Translational Psychiatry (groupe Nature), GeNeuro indique qu'une infection au Covid, même passée inaperçue ou asymptomatique, chez des patients psychotiques, peut avoir une influence sur l'activation du rétrovirus humain endogène HERV-W dans un contexte d'inflammation immunitaire innée.



Selon le laboratoire, cette étude souligne la possibilité de développer de nouvelles méthodes et approches thérapeutiques pour le traitement des patients psychotiques pour qui la protéine HERV-W ENV est activée.



Ces résultats plaident, d'après lui, en faveur d'une stratégie de médecine de précision ciblant cette protéine HERV-W chez ces patients présentant des profils post-infectieux et immuno-inflammatoires.



Pour mémoire, le groupe a initié un programme avec le temelimab, un anticorps dirigé contre HERV-W ENV, pour des patients présentant des symptômes neuropsychiatriques persistants à la suite d'un Covid long.



Il a aussi lancé, fin 2022, un essai de phase 2, qui évalue l'efficacité clinique d'un traitement de six mois par le temelimab sur l'amélioration des troubles cognitifs et/ou de la fatigue chez les patients atteints du Covid long et positifs à la protéine W-ENV dans le sang.



Les résultats de l'essai clinique sont attendus au deuxième trimestre 2024.





Valeurs associées GENEURO Euronext Paris +3.56%