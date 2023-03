GeNeuro - La BEI et GeNeuro signent un accord de crédit de 25 millions d'euros afin d'accompagner le développement d'un traitement contre le COVID long, dans le cadre du programme InvestEU

Dans le cadre du programme InvestEU, la BEI et GeNeuro signent un accord de crédit de 25 millions d’euros afin d’accompagner le développement d’un traitement contre le COVID long



• GeNeuro SA, via sa filiale R&D à Lyon, GeNeuro Innovation SAS, et la Banque Européenne d’Investissement (« BEI ») ont annoncé aujourd’hui la signature d’un crédit d’un montant total de 25 millions d’euros.

• La première tranche de 7 millions d’euros, disponible immédiatement, est destinée au soutien de l’essai clinique de Phase 2 dans le COVID long. Les autres tranches de 10 millions d’euros et de 8 millions d’euros étant destinées respectivement à la préparation et au lancement de la Phase 3.

• Extension de la visibilité de trésorerie de GeNeuro au T3 2024, en intégrant la première tranche de 7 millions d’euros.

• Cet accord de financement, soutenu par le nouveau programme InvestEU d'investissement à long terme de l'Union européenne, souligne l’engagement de la BEI contre le COVID long (ou Post-COVID), un problème majeur de santé publique dans le monde entier touchant des millions d'individus.









Genève, Suisse, 7 mars 2023 - 07h30 CET - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences graves de la COVID-19 (PASC, post-COVID ou COVID long), annonce a