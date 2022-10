GeNeuro : information financière et point d’activité du 3ème trimestre 2022

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 –GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences graves du COVID-19, (PASC, post-COVID ou COVID long), annonce ce jour ses résultats pour le troisième trimestre 2022 et fait le point sur ses développements.