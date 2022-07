GeNeuro : information financière et point d’activité du 2ème trimestre 2022

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : geneuro@newcap.eu



▪ Solidité de la situation financière et forte visibilité :

- Position de trésorerie de 10 millions d’euros

- Financement des activités de la Société jusqu’au T2-2023



▪ Autorisation reçue de Swissmedic pour initier une étude de Phase II, démarrant en été 2022, évaluant le temelimab chez les patients atteints de syndromes neuropsychiatriques sévères post-COVID



GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 – GNRO), société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce ce jour sa position de trésorerie au deuxième trimestre 2022 et fait un point sur ses activités.