GENEURO - Annonce le recrutement des premiers patients dans les cinq centres suisses dans le cadre du premier essai clinique de médecine personnalisée évaluant le temelimab contre le COVID long

• L'expression de la protéine pathogène W-ENV déclenchée par l'infection au SARS-CoV-2, qui se poursuit longtemps après la résolution de la phase aiguë, est soupçonnée de jouer un rôle majeur dans la persistance de l'inflammation chez de nombreux patients atteints de COVID long.



• L'essai de médecine personnalisée évaluera le temelimab, l'anticorps anti-W-ENV développé par GeNeuro, en tant que thérapie modificatrice de la maladie chez les patients atteints d'un COVID long et qui sont positifs pour la présence de la protéine pathogène W-ENV dans leur sang, ce qui représente plus d’un patient sur quatre dans les cohortes analysées de patients COVID long.



• Le COVID long (ou Post-COVID) est devenu un problème majeur de santé publique dans le monde entier, touchant des millions d'individus. Si la plupart des patients se rétablissent avec le temps, il existe une partie de la population dont les symptômes restent graves et qui sont profondément affectés dans leur qualité de vie et leur capacité à travailler.