GeNeuro annonce la réussite d’un placement privé de 7,7 millions d’euros



Genève, Suisse, 12 mai 2022 - 08:00 CET - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant des traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital de 7,7 millions d'euros avec suppression des droits préférentiels de souscription par le biais d'un placement privé international réservé à certains investisseurs institutionnels qualifiés et institutionnels de 2 678 251 nouvelles actions ordinaires au porteur de GeNeuro d'une valeur nominale de CHF 0,05 chacune (les "Nouvelles Actions" et le "Placement", respectivement).



Les Actions Nouvelles ont été offertes au prix de 2,86 € chacune, y compris la valeur nominale et la prime d’émission (le « Prix de Souscription »).



Bryan, Garnier & Co a agi en qualité de teneur de livre unique.



« La réussite de ce placement privé donne à GeNeuro les moyens de mener à bien son programme post-COVID avec le temelimab, qui sera la première approche thérapeutique personnalisée dans cette indication, car l'étude ne recrutera que des patients positifs à la protéine pathogène W-ENV », déclare Jesús Martin-Garcia, PDG de GeNeuro. « La présence de W-ENV chez ces patients fournit