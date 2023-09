GENEURO annonce la publication dans la revue Translational Psychiatry d'une nouvelle étude montrant le lien entre une infection par le SARS-CoV-2 et l'activation du rétrovirus HERV-W dans une cohorte de patients psychotiques hospitalisés

GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant des traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères de COVID-19 (post-COVID ou COVID long), a annoncé aujourd'hui, en collaboration avec le Professeur Marion Leboyer, Directrice Générale de la Fondation FondaMental et le Dr Ryad Tamouza, immunologiste responsable du groupe immuno-psychiatrie, la publication dans la revue scientifique de référence Translational Psychiatry d'une étude montrant que plus de 80% des patients hospitalisés pendant la première vague de la pandémie de COVID-19 dans un service de psychiatrie de la région parisienne avaient été exposés au SARS-COV-2 – soit 1.6 fois plus que dans le groupe contrôle



Cet article est disponible pour consultation à l'adresse suivante : : https://doi.org/10.1038/s41398-023-02575-3