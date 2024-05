GeNeuro annonce la dernière visite du dernier patient dans son étude post-COVID et confirme que les principaux résultats seront disponibles à fin juin 2024

L'étude GNC-501 contre le post-Covid a réalisé la dernière visite de patient permettant de finaliser l’étude.



L'objectif de l'étude est d'évaluer l'efficacité et l'innocuité du temelimab sur l'amélioration des mesures de la fatigue et des troubles cognitifs associés au post-COVID.



Avec 203 patients recrutés, GNC-501 est l'un des plus grands essais de médecine de précision randomisés en double aveugle contrôlés par placebo dans l'indication post-COVID.



GeNeuro confirme le calendrier de finalisation de l'essai, avec les principales données attendues pour la fin du mois de juin 2024.







Genève, Suisse, 16 mai 2024 - 08:00 CEST - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO), société biopharmaceutique développant des thérapies pour les patients atteints de maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les séquelles post-aiguës du COVID-19 (PASC, long-COVID ou post-COVID), annonce aujourd'hui que le dernier patient recruté dans l'étude GNC-501 avec le temelimab contre le post-COVID a maintenant réalisé la dernière visite permettant de finaliser l'étude.