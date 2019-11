GeNeuro : accord avec le Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm, pour lancer une nouvelle étude clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques

Accord entre GeNeuro et le Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm, pour lancer une nouvelle étude clinique avec temelimab dans la sclérose en plaques? La collaboration fait suite aux données de l'étude ANGEL-MS, une extension de l'essai clinique de phase 2 dans la sclérose en plaques? L'objectif est de répondre au besoin clé non satisfait du ralentissement ou de l'arrêt de la progression de la maladieGenève, Suisse, le 25 novembre 2019 - 7h30 CET - GeNeuro (Euronext Paris : CH0308403085 - GNRO) annonce aujourd'hui une collaboration pour un nouvel essai clinique avec le temelimab dans la sclérose en plaques (SEP), avec des chercheurs et cliniciens du Karolinska Institutet et du Academic Specialist Center (ASC) à Stockholm, Suède. Cette étude mono-centre sera dirigée par le docteur Fredrik Piehl, Professeur de neurologie au Département de neurosciences cliniques du Karolinska Institutet et chef de la recherche à la clinique de l'ASC dédiée à la SEP.