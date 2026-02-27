Generate Biomedicines, soutenue par une société phare, s'apprête à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 400 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 février - ** Le développeur de médicaments Generate Biomedicines GENB.O , soutenu par la société de capital-risque Flagship Pioneering, devrait commencer à être négocié sur le Nasdaq plus tard ce vendredi sous le symbole "GENB" ** GENB a levé 400 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 25 millions d'actions à 16 dollars chacune, par rapport à la fourchette commercialisée de 15 et 17 dollars chacune
** Fondé en 2018 par Flagship, le pipeline de médicaments de Generate se concentre sur l'immunologie et l'oncologie
** Le principal produit candidat de Generate, le GB-0895, destiné à traiter l'asthme sévère, est testé dans le cadre d'un essai de phase avancée, qui devrait être entièrement recruté d'ici le premier semestre 2028
** L'entrée sur le marché avec un produit phare déjà en essai de phase 3 réduit considérablement le risque de la société, ce qui correspond à la tendance actuelle du marché où les investisseurs favorisent fortement les introductions en bourse de biotechnologies avec des actifs cliniques avancés par rapport aux portefeuilles purement précliniques ou à un stade précoce ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX
** Goldman Sachs et Morgan Stanley ont été les co-chefs de file de l'offre
