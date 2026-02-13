 Aller au contenu principal
Generali se dote d'une "software factory"
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 12:04

Generali annonce le lancement de Generali Core Tech, une nouvelle software factory ("usine de logiciels") destinée à faire progresser sa transformation technologique conformément à son plan stratégique "Lifetime Partner 27 : Driving Excellence".

Generali Core Tech se concentrera sur la gestion et le développement ultérieur de "Insurance in a Box" (IIAB), une plateforme d'assurance centrale partagée pour l'assurance vie et l'assurance dommages (P&C).

Selon l'assureur italien, ceci permettra de faire progresser le programme de déploiement de cette plateforme, déjà en vigueur en Espagne et en Suisse et actuellement étendu au Portugal, en Hongrie, en Slovénie et en Croatie.

"Depuis sa création, IIAB a joué un rôle clé dans l'amélioration de l'agilité technologique du groupe et dans la réalisation d'économies d'échelle et de portée dans l'ensemble du secteur de l'assurance", met-il en avant.

La " software factory" regroupera environ 150 experts, adoptant des méthodologies de développement avancées, aidés par des outils d'IA générative, et travaillant en étroite collaboration avec les équipes locales de l'ensemble du groupe.

