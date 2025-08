Generali: résultats semestriels conformes aux attentes information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 16:11









(Zonebourse.com) - Generali a publié mercredi un bénéfice net en hausse de 10,4% au titre du premier semestre, soutenu principalement par la vigueur de ses performances dans l'assurance non-vie.



Le troisième assureur européen a dégagé sur les six premiers mois de l'année un profit net de 2,2 milliards d'euros, conformément aux attentes, à comparer avec un résultat de deux milliards sur la même période de 2024.



Son bénéfice opérationnel ressort, lui, en progression de 8,7% à quatre milliards d'euros, un chiffre là encore en ligne avec les prévisions du consensus.



Les primes brutes émises affichent de leur côté une croissance de 0,9% à 50,5 milliards d'euros, là où le marché anticipait autour de 51,3 milliards.



Son ratio de solvabilité Solvency s'est amélioré pour atteindre 212% fin juin contre 200% fin décembre 2024, témoignant d'une solide position de capital qui va lui permettre de lancer un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros devant être exécuté d'ici à la fin de l'année.



Concernant l'offre de Mediobanca sur sa filiale de gestion de fortune Banca Generali, le groupe indique avoir transmis une réponse à Mediobanca à la suite de la réception d'une lettre contenant des précisions supplémentaires sur l'opération, incluant notamment une proposition de cadre posant les bases d'une future relation de long terme entre les deux groupes.



Generali confirme sa volonté de poursuivre l'évaluation de l'offre et de maintenir le dialogue avec Mediobanca.



A la suite de ces annonces, le titre Generali avançait de presque 2% mercredi à 16h00, alors que l'indice regroupant les valeurs de l'assurance européennes gagnait 0,7%.





