Generali: résultat net ajusté record en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Generali reste stable à Milan, après la publication d'un résultat net ajusté record de 3,77 milliards d'euros pour 2024 (soit 2,45 euros par action), en hausse de 5,4% et globalement conforme aux attentes des analystes.



Son résultat opérationnel a augmenté de 8,2% à 7,29 milliards, soutenu par ses segments vie (+6,6%), P&C (+5,1%) et surtout gestion de fortune et d'actifs (+22,6%), tandis que ses primes brutes souscrites se sont accrues de 14,9% à 95,2 milliards.



Dépassant ainsi les objectifs de son plan 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', l'assureur italien proposera à ses actionnaires un dividende de 1,43 euro par action au titre de l'exercice écoulé, en augmentation de 11,7%.





Valeurs associées GENERALI 32,020 EUR MIL +0,38%