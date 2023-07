Generali renforce ses activités mondiales de gestion d'actifs

(AOF) - Generali annonce l'acquisition de Conning Holdings Limited (CHL), l'un des principaux gestionnaires d'actifs mondiaux pour les assurances et les clients institutionnels, auprès de Cathay Life, une filiale de Cathay Financial Holdings (l'une des plus grandes institutions financières basées en Asie). Suite à l'apport de CHL à Generali Investments Holding S.p.A (GIH), Cathay Life deviendra un actionnaire minoritaire de GIH et s'engagera dans un partenariat plus large avec Generali, soutenant ainsi les ambitions de croissance stratégique de Generali Asset Management au niveau mondial.

Le total des actifs sous gestion du Groupe Generali, après l'acquisition de Conning et de ses filiales, s'élèvera à 845 milliards de dollars (775 milliards d'euros).

En contrepartie de l'apport par Cathay Life de 100 % des actions de CHL dans GIH, Cathay Life devrait détenir 16,75 % du capital de GIH à la clôture, sous réserve des ajustements usuels.

Conning et ses filiales sont des sociétés de gestion d'actifs de premier plan qui répondent aux besoins des compagnies d'assurance et d'autres clients institutionnels, avec environ 157 milliards de dollars (144 milliards d'euros) d'actifs sous gestion. Les activités comprennent Conning (gestion obligataire institutionnelle), Octagon Credit Investors (prêts bancaires, CLO et produits de crédits alternatifs), Global Evolution (dettes émergentes) et Pearlmark (immobilier).

Intégré à l'écosystème des filiales de Generali Asset Management, Conning et ses filiales continueront d'être dirigées par les équipes de gestion actuelles, notamment par le CEO et Président du conseil d'administration de Conning Holdings Limited, Woody Bradford. Cela permettra d'assurer la stabilité et la continuité des équipes, de la qualité des services aux clients et de la stratégie d'investissement.

Woody Bradford supervisera également les initiatives visant à faciliter une collaboration étroite dans des domaines tels que la distribution au sein de l'écosystème Generali, aux côtés de ses dirigeants. Conning et ses filiales bénéficieront également du partage des meilleures pratiques avec Generali Asset Management ainsi que de son cadre opérationnel et de risque.

Generali Asset Management bénéficiera de l'apport par Conning et ses filiales de leur clientèle institutionnelle et assurances basée de longue date aux États-Unis et en Asie, et sera mieux positionné pour développer ses activités pour compte de tiers sur les marchés clés à l'échelle mondiale en tirant parti des capacités d'investissement et des forces de distribution combinées des sociétés.