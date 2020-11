Generali lance une société de gestion patrimoniale

(NEWSManagers.com) - L'annonce était attendue, elle est tombée ce lundi matin. Generali France vient officiellement de lancer sa nouvelle société de gestion : Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. C'est Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l'avait dévoilé à l'Agefi Actifs dans un long entretien il y a quelques mois. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l' ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu' à leurs clients. En matière de gestion d' actifs et d' offre financière, les équipes de Generali Wealth Solutions s' appuiront sur le savoir-faire et l' expertise de sociétés de gestion internes et externes au groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte.

" Dans un contexte caractérisé par des taux durablement bas, voire négatifs, et par une forte volatilité des marchés, Generali a été le premier assureur à annoncer la fin du 'fonds euros roi' et la nécessité de faire évoluer le modèle traditionnel de l' assurance vie" , rappelle l'assureur dans un communiqué, précisant qu'il souhaite développer une nouvelle proposition de valeur alliant diversification des placements, recherche de performance et protection des assurés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le lancement de Generali Wealth Solutions qui espère par ce biais renforcer sa position sur le marché de l' assurance vie. La nouvelle entité aura notamment vocation à offrir un accompagnement, un appui technique, des formations et des solutions autour de deux axes :

- L' ingénierie patrimoniale, pour développer une approche globale permettant de proposer un accompagnement fiscal sur mesure (bilan), à l' image de ce que les banques privées offrent aujourd' hui à leur clientèle.

- L' ingénierie financière, pour couvrir un large spectre de solutions d' investissement et permettre aux distributeurs et à leurs clients d' accéder à de nombreux produits et services : gestion pilotée, gestion sous mandat (dédiée ou conseillée), produits structurés, fonds dédiés ou encore fonds en marque blanche. Une offre à ce jour éligible au sein des contrats proposés par Generali en France et au Luxembourg.

" L' ambition de Generali Wealth Solutions est de servir, d' accompagner les réseaux de distribution de Generali France sur toutes les dimensions de l' épargne patrimoniale. C' est le fondement de notre engagement : être aux côtés de nos partenaires et de leurs clients tout au long de leur vie" , résume dans la missive Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions et directrice des Solutions Patrimoniales de Generali France.