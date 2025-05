Generali: hausse de plus de 9% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - Generali cède 1% à Milan, après la publication d'un résultat net ajusté en croissance de 7,6% à 1,2 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, soit 0,79 euro par action, un BPA ajusté en hausse encore plus forte de 9,4%.



Son résultat opérationnel a augmenté de 8,9% à 2,07 milliards, avec des contributions positives de tous ses segments mais en particulier de P&C (+18,7%), bien que les primes brutes souscrites du groupe aient quasiment stagné (+0,2%) à 26,5 milliards.



'Nos sources de profit diversifiées et notre position de capital solide tirée par une excellente génération de cash permettront au groupe de réussir son nouveau plan stratégique', commente Cristiano Borean, le CFO de l'assureur italien.





Valeurs associées GENERALI 32,820 EUR MIL -1,44%