Generali boucle l’acquisition du gestionnaire américain Conning

Generali annonce avoir finalisé l’acquisition de Conning Holdings Limited (CHL) et de ses filiales auprès de Cathay Life, une filiale de Cathay Financial Holdings. L’opération avait été annoncée le 6 juillet dernier. Suite à cette transaction, toutes les actions de CHL sont apportées à Generali Investments Holding S.p.A. (GIH), en échange d’actions nouvellement émises, et Cathay Life devient comme prévu initialement un actionnaire minoritaire de GIH avec une participation de 16,75?%.

L’acquisition comprend Conning, qui se concentre sur la gestion obligataire pour les assurances et les clients institutionnels, et ses filiales Octagon Credit Investors (prêts bancaires, CLO et crédit alternatif), Global Evolution (dette des marchés émergents) et Pearlmark (dette et actions immobilières). A l'époque de l’annonce, le gestionnaire américain revendiquait 144 milliards de dollars d’actifs gérés.

À la suite de la transaction, le total des actifs sous gestion du groupe italien est lui passé à 803 milliards d’euros.

Réjane Reibaud