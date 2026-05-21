Generali améliore de 8% son bénéfice opérationnel au 1er trimestre

Generali dévoile un BPA ajusté en hausse de 6% à 0,84 EUR au titre du 1er trimestre 2026, ainsi qu'un résultat opérationnel accru de 8,1% à 2,23 MdsEUR, avec des contributions de ses trois segments P&C ( 1,2%), vie ( 9,9%) et gestion d'actifs et de fortune ( 15,5%).

En termes d'activité, les primes brutes souscrites de la compagnie d'assurance italienne ont augmenté de 6,8% à 28,15 MdsEUR, soutenues à la fois par des progressions dans ses segments P&C (dommages, 5,8%) et vie ( 7,5%).

Les afflux nets en vie ont atteint 4,3 MdsEUR, soutenus par l'ensemble des lignes de métier, mais le ratio combiné en P&C s'est dégradé de 0,8 point à 90,5%, sous l'effet de pertes sur catastrophes naturelles plus élevées.

"Les résultats du 1er trimestre 2026 du groupe confirment la réussite de notre plan stratégique Lifetime Partner 27 : Driving Excellence ", commente le CFO Cristiano Borean, saluant notamment une très solide performance dans l'activité vie.

"En assurance dommages, malgré un impact plus important des catastrophes naturelles, la rentabilité technique sous-jacente a continué de s'améliorer", poursuit-il, pointant enfin la performance de la gestion d'actifs et de Banca Generali.

"Forts de notre bilan solide et de nos sources diversifiées de génération de trésorerie de haute qualité, ainsi que d'une solide position de capital, nous restons pleinement concentrés sur la création de valeur durable pour toutes nos parties prenantes", conclut-il.