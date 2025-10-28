 Aller au contenu principal
Generali AM choisi par la CNBF pour la gestion d’un mandat multi-actifs de 300 millions d'euros
information fournie par AOF 28/10/2025 à 14:33

(AOF) - Generali AM, société de gestion du groupe Generali Investments, poursuit sa dynamique de croissance en France et annonce avoir été sélectionnée par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) pour la gestion d'un mandat multi-actifs d'un montant de 300 millions d'euros, à l'issue d'un appel d'offres public.

Ce mandat, attribué pour le compte de la CNBF, organisme de retraite des avocats qui gère deux régimes de retraite ainsi qu'un régime d'invalidité-décès disposant de plus de 3,2 milliards d'euros de réserves, a pour objectif d'accompagner la Caisse dans la diversification de son allocation stratégique, tout en intégrant les principes de gestion responsable chers à l'institution.

Dans le même appel d'offres, Generali AM a également été retenue pour le segment “euro aggregate” d'un montant de 500 millions d'euros.

