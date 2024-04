Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Generali: a finalisé l'acquisition de CHL information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 17:38









(CercleFinance.com) - Generali annonce avoir finalisé l'acquisition de Conning Holdings Limited (CHL) et de ses filiales auprès de Cathay Life.



Toutes les actions de CHL ont été apportées à Generali Investments Holding (GIH), en échange d'actions nouvellement émises, et Cathay Life est devenue un actionnaire minoritaire de GIH, avec une participation de 16,751%.



Conformément au plan stratégique ' Lifetime Partner 24 : Driving Growth ' de Generali, le rapprochement renforce le partenariat mondial dans l'activité de gestion d'actifs du groupe en renforçant ses capacités d'investissement et en élargissant sa présence aux États-Unis et en Asie.



Carlo Trabattoni, CEO Asset & Wealth Management de Generali, a déclaré : ' Nous avons renforcé nos capacités grâce à des compétences en investissement pertinentes de haute qualité dans les titres à revenu fixe américains et émergents, le crédit alternatif et immobilier américain '.





