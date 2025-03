General Motors s'allie à Nvidia pour transformer ses usines grâce à l'IA

(AOF) - General Motors (+0,84% à 49,08 dollars) a annoncé une collaboration élargie avec Nvidia pour développer des véhicules, des usines et des systèmes robotiques de nouvelle génération grâce à la simulation par IA et au calcul accéléré. Il s’agit selon le constructeur américain d'améliorer la conception et le fonctionnement des usines automobiles. Grâce à la plateforme NvidiaOmniverse, il créera " des jumeaux numériques de chaînes de montage, permettant ainsi des tests virtuels et des simulations de production pour réduire les temps d'arrêt ".