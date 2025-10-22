General Motors rehausse ses prévisions en raison de l'amélioration des perspectives tarifaires, l'action bondit

Un pick-up GMC. (Crédits: General Motors)

par Nora Eckert et Nathan Gomes

General Motors GM.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année en cours en invoquant un soulagement sur deux fronts: une pression moindre des coûts tarifaires et des pertes moins importantes sur les voitures électriques, alors qu'il se défait des paris massifs qu'il a faits sur la technologie.

L'action de GM a fait un bond de 15% mardi, la plus forte hausse en une journée depuis près de six ans, les investisseurs ayant salué les résultats du troisième trimestre du constructeur automobile ainsi que les signaux de l'entreprise pour une année 2026 encore plus forte.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, Mary Barra, directrice générale de GM, a déclaré que l'entreprise s'était concentrée sur les investissements dans les véhicules électriques pour répondre aux exigences fédérales strictes, que le président américain Donald Trump a depuis largement démantelées. Elle s'attend à ce que l'entreprise doive supporter des charges futures liées aux VE, bien qu'elle ait déclaré que les véhicules restaient son "étoile polaire".

"Il est désormais clair que l'adoption à court terme des VE sera plus faible que prévu", a déclaré Mme Barra, citant l'évolution de la réglementation. "En agissant rapidement et de manière décisive pour remédier à la surcapacité, nous prévoyons de réduire les pertes liées aux VE en 2026 et au-delà."

Au début du mois, le géant de l'automobile a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars en raison des changements apportés à sa stratégie en matière de véhicules électriques . Fin septembre, un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les modèles alimentés par batterie a été supprimé, et la réglementation sur les émissions des véhicules s'est encore assouplie.

L'entreprise s'attend désormais à ce que son bénéfice de base ajusté annuel se situe entre 12,0 et 13,0 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 10,0 à 12,5 milliards de dollars. Le constructeur automobile de Detroit a déclaré que les droits de douane affecteraient moins son résultat net que prévu, réduisant son impact actualisé à une fourchette de 3,5 milliards à 4,5 milliards de dollars, contre 4 milliards à 5 milliards de dollars précédemment.

Les résultats de GM ont permis à Ford Motor F.N , son concurrent , et à Stellantis STLAM.MI STLA.N , cotée en bourse aux États-Unis, de progresser respectivement de 5% et de 4%.

Les bénéfices dépassent les attentes de Wall Street

Les ventes de voitures aux États-Unis sont restées fortes malgré l'incertitude entourant les droits de douane, augmentant de 6 % au troisième trimestre. Alors que les constructeurs automobiles ont largement évité d'augmenter les prix de vente pour compenser les coûts des droits de douane, les acheteurs américains ont continué à opter pour des modèles plus chers et des fonctions supplémentaires.

Le bénéfice trimestriel ajusté par action de GM est passé à 2,80 dollars, dépassant les attentes des analystes de LSEG qui tablaient sur 2,31 dollars.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos en septembre a légèrement baissé par rapport à l'année précédente, à 48,6 milliards de dollars. Cependant, les résultats de GM pourraient être affectés par des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des charges supplémentaires liées aux véhicules électriques et une augmentation des coûts de garantie. GM a déclaré qu'il pourrait être affecté par des perturbations liées au fabricant de puces Nexperia, dont la production est entravée par un différend entre la Chine et le gouvernement néerlandais.

Allégement tarifaire pour l'industrie automobile américaine

GM a déclaré qu'il prévoyait d'atténuer 35 % des droits de douane prévus. Un soulagement se profile à l'horizon pour de nombreux constructeurs automobiles américains, après que Donald Trump a approuvé un décret visant à étendre les crédits pour la production américaine d'automobiles et de moteurs, permettant aux entreprises de recevoir un crédit égal à 3,75 % du prix de détail suggéré pour les véhicules assemblés aux États-Unis jusqu'en 2030, afin de compenser les droits de douane sur les pièces détachées.

"Je tiens également à remercier Donald Trump et son équipe pour les importantes mises à jour tarifaires qu'ils ont effectuées vendredi. Le programme de compensation du prix de détail suggéré contribuera à rendre les véhicules produits aux États-Unis plus compétitifs au cours des cinq prochaines années", a déclaré Mme Barra dans une lettre adressée aux actionnaires.

Les entreprises internationales ont signalé plus de 35 milliards de dollars de coûts liés aux droits de douane américains à l'approche de la publication des résultats du troisième trimestre.

Les investisseurs attendent toujours que des accords commerciaux soient conclus avec le Mexique et le Canada, notent les analystes, ainsi qu'avec la Corée du Sud, l'un des principaux exportateurs de voitures de GM.

Les constructeurs automobiles ont augmenté leurs investissements aux États-Unis pour compenser les taxes imposées par Donald Trump. GM a annoncé en juin qu'il investirait 4 milliards de dollars dans trois usines américaines situées dans le Michigan, le Kansas et le Tennessee. Le constructeur automobile a déjà importé environ la moitié des véhicules qu'il vend aux États-Unis, principalement du Mexique et de la Corée du Sud.

Stellantis a déclaré au début du mois qu'elle prévoyait d'investir 13 milliards de dollars aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

GM revoit à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques

En 2021, Mme Barra avait annoncé l'ambition de l'entreprise de ne produire que des VE d'ici à 2035, un objectif qu'elle a depuis cessé d'évoquer publiquement, affirmant plutôt que la demande des clients guidera la gamme du constructeur automobile.

Les ventes de VE ont été fortes pour GM et pour l'ensemble du secteur au troisième trimestre, car les acheteurs se sont précipités pour profiter du crédit d'impôt, mais elles représentaient encore moins de 10 % des ventes globales de l'entreprise.

L'entreprise a également annulé la production de son fourgon électrique BrightDrop, a-t-elle annoncé mardi, les dirigeants citant la lenteur du développement du marché des fourgons électriques commerciaux. Le véhicule est produit au Canada. L'entreprise prévoit d'enregistrer une charge liée au programme annulé au quatrième trimestre.

