General Motors fait mieux que prévu sur ses trimestriels

DETROIT, 5 février (Reuters) - General Motors GM.N prévoit des profit stables pour 2020 et a affiché mercredi des résultats supérieurs aux attentes sur le quatrième trimestre 2019. Le premier constructeur automobile américain, qui aimerait bénéficier d'une partie de l'engouement des investisseurs pour son rival Tesla TSLA.O , veut convaincre les marchés financiers de la qualité de sa stratégie en matière de véhicules électriques et de véhicules autonomes, les deux axes de la révolution du monde de l'automobile. La capitalisation de la firme d'Elon Musk est plus de trois fois supérieure à celle du constructeur historique de Detroit. Dans les premiers échanges mercredi à Wall Street, l'action GM ne prenait guère que 0,23%. Le groupe dirigé par Mary Barra prévoit pour 2020 un bénéfice par action, excepté charges exceptionnelles, taxes et intérêts, compris entre 5,75 et 6,25 dollars. La partie haute de la fourchette est conforme aux 6,23 dollars projetés par les analystes, selon les données IBES de Refinitiv. Sur ses différentes marques, GM anticipe un recul de ses ventes de voitures et utilitaires d'environ 500.000 unités par rapport aux 17,1 millions de véhicules vendus l'an dernier. Ses ventes devraient générer un flux de trésorerie disponible de l'ordre de 6 à 7,5 milliards de dollars. En 2019, ce cash flow aurait atteint les 6,5 milliards de dollars sans les 40 jours de grève à l'appel du syndicat United Auto Workers l'automne dernier. Cette grève a pesé sur les résultats trimestriels, de même que le recul observé sur le marché chinois. Les ventes de GM au quatrième trimestre ont reculé de près de 20% à 30,8 milliards de dollars. Le coût de la grève est estimé à 3,6 milliards de dollars. Le groupe a dégagé un bénéfice avant impôt de 5 cents par action, contre 1,43 dollar au quatrième trimestre 2018. (Ben Klayman et Joseph White version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +1.89% TESLA NASDAQ -17.18%