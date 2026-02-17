General Mills revoit à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la faiblesse des dépenses de consommation

General Mills GIS.N a réduit mardi ses prévisions annuelles de ventes nettes et de bénéfices, le fabricant de céréales Cheerios étant confronté à une faible demande dans un environnement de consommation en baisse. La société, qui a laissé ses perspectives annuelles inchangées en décembre, a été confrontée à une demande faible alors que les Américains réduisent leurs dépenses discrétionnaires et se tournent vers des produits de base moins chers. Au début du mois, PepsiCo PEP.O a réduit les prix de ses principales marques, telles que Lay's et Doritos, jusqu'à 15 %, à la suite d'une réaction négative des consommateurs face aux hausses de prix précédentes.

"Le faible sentiment des consommateurs, l'incertitude accrue et la volatilité importante ont pesé sur la croissance de la catégorie et ont eu un impact sur les habitudes d'achat des consommateurs, ce qui a entraîné un rythme plus lent et un coût plus élevé de la reprise des volumes que prévu initialement", a déclaré General Mills dans un communiqué avant sa présentation à la conférence du Consumer Analyst Group of New York (CAGNY) qui aura lieu mardi. La société s'attend à ce que les ventes annuelles soient en baisse de 1,5 % à 2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % à une hausse de 1 %.

General Mills prévoit également que son bénéfice d'exploitation annuel ajusté et son bénéfice par action ajusté baisseront de 16 % à 20 % à taux de change constants, par rapport à sa fourchette précédente de 10 % à 15 % à taux de change constants. L'évolution du paysage de la consommation, due en partie à la préférence croissante pour des options plus saines et à l'adoption accrue des médicaments amaigrissants GLP-1, pose des risques supplémentaires pour la demande d'aliments emballés. Conagra CAG.N , fabricant des snacks à base de viande Slim Jim, a maintenu ses objectifs de ventes et de bénéfices annuels malgré un deuxième trimestre en demi-teinte.

Les actions de General Mills ont baissé de 3 % dans les échanges avant le marché.