General Mills revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels

Les ventes ont atteint 5,24 milliards de dollars, également supérieures aux attentes (5,14 milliards de dollars) et en croissance de 2%.

(AOF) - General Mills a fait état de résultats supérieurs au consensus, grâce à ses efforts de baisse de coûts des produits. La firme prévoit néanmoins que son bénéfice annuel ajusté diminuera de 1 % à 3 % par rapport à la fourchette précédente de -1 % à + 1 %. Pour son deuxième trimestre fiscal 2025, le groupe alimentaire américain (Géant Vert, Häagen-Dazs, Nature Valley, Yoplait, Cheerios ou Old El Paso), a affiché un bénéfice net de 796 millions de dollars, soit un bénéfice ajusté de 1,40 dollar par titre à comparer à un consensus de 1,22 dollar.

